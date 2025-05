Participante do conclave, arcebispo de Porto Alegre pede preces para os cardeais que escolherão o novo Papa

Os cardeais da Igreja Católica que serão responsáveis pela escolha do novo Papa já estão reclusos em preparação para o convlave que terá início nestamquarta-feira (7), na Capela Sistina, no Vaticano. Um dos religiosos que irá votar e poderá ser votado na escolha do sucessor de Francisco no comando da Igreja é o arcebispo de Porto Alegre, Dom Jaime Cardeal Spengler. Nomeado cardeal pelo Papa Francisco no ano passado, Spengler irá participar, aos 64 anos, do seu primeiro conclave.