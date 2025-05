Confira quem são os cardeais apontados como favoritos para ser o próximo Papa

O vaticanista Edward Pentin criou, com uma equipe de jornalistas e especialistas católicos, o site The College of Cardinals Report, que enumera 12 cardeais entre os mais papáveis. Nele, há o perfil de todos os cardeais vivos, informações detalhadas de cerca de 40 deles e uma lista desses 12 destacados, sem ser um ranking de mais ou menos cotados.

Veja abaixo quem são eles, por ordem alfabética. Não há brasileiros nem sul-americanos. A lista é dominada por europeus, com presença ainda de asiáticos e africanos.

Anders Arborelius, 75 anos (Suécia): OPÇÃO PARA CONTINUIDADE

Bispo de Estocolmo, já foi considerado um modelo pelo papa Francisco, por sua capacidade de diálogo. É a favor de mais abertura para divorciados, mas contra o diaconato feminino. Nomeado por Francisco em 2017.



Charles Bo, 76 anos (Mianmar): CRÍTICO CONTUNDENTE DA CHINA

Arcebispo de Rangoon, maior cidade e antiga capital de Mianmar, é considerado um candidato forte em temas de injustiça social e diálogo entre religiões. Nomeado por Francisco em 2015.



Fridolin Ambongo Besungu, 65 anos (República Democratica Congo): CONTRA A BÊNÇÃO PARA CASAIS LGBTQIA+

Um de dois candidatos negros e do continente africano, Ambongo Besungu é o arcebispo de Kinshasa, capital da República Democrática do Congo. Filho de um seringueiro, é conhecido por suas posições ambientalistas e fortemente anticoloniais. Ao mesmo tempo, se posiciona contra a bênção a casais do mesmo sexo.



Jean-Marc Aveline, 66 anos (França): DEFENSOR DOS IMIGRANTES

Arcebispo de Marselha e nascido na Argélia, é apontado como um preferido do próprio Francisco, especialmente por sua defesa dos imigrantes. Nomeado por Francisco em 2022.



Luia Antonio Tagle, 67 anos (Filipinas): O "FRANCISCO ASIÁTICO"

Arcebispo emérito de Manila, desde 2019 tem cargo na Cúria Romana, a cúpula do Vaticano. Atualmente, é pró-prefeito do Dicastério para a Evangelização. Considerado o "Francisco asiático", compartilha a visão do papa em temas como ecologia. Nomeado por Bento 16 em 2012.



Malcolm Ranjith, 77 anos (Sri Lanka): CRÍTICO DO SOCIALISMO, PROIBIU MULHERES NO ALTAR

Arcebispo de Colombo, capital do Sri Lanka, é outra aposta entre a ala tradicional e conservadora do clero, com o diferencial de estar na Ásia e se alinhar à defesa do meio ambiente como Francisco. Nomeado por Bento 16 em 2012.



Matteo Zuppi, 69 anos (Itália): O MAIS À ESQUERDA ENTRE OS PAPÁVEIS

Presidente da Conferência Episcopal Italiana, equivalente à CNBB brasileira, e colaborador do papa em temas internacionais. Foi escolhido como mediador na Guerra da Ucrânia, enviado a Kiev e Moscou. Nomeado por Francisco em 2019.



Péter Erdo, 72 anos (Hungria): PODE REVERTER POSIÇÕES DE FRANCISCO

Arcebispo de Budapeste, é visto entre os círculos conservadores da Igreja como um nome para se contrapor às ideias de Francisco. Nomeado por João Paulo 2º em 2003.



Pierbattista Pizzaballa, 59 anos (Itália): PROPÔS SER REFÉM DO HAMAS PARA LIBERTAR CRIANÇAS

Mais jovem da lista, chefia o Patriarcado Latino de Jerusalém. Há mais de 30 anos vive na Terra Santa e conhece profundamente os temas do Oriente Médio, outro assunto caro ao papa. Nomeado por Francisco em 2023.



Pietro Parolin, 70 anos (Itália): FAVORITO, É UM MODERADO ABERTO A REFORMAS

Frequentemente citado como papável pela imprensa especializada, desde 2013 é secretário de Estado da Santa Sé, responsável pela diplomacia da Igreja. É o favorito na disputa. Nomeado por Francisco em 2014.



Roberth Sarah, 79 anos (Guiné): APOSTA CONSERVADORA PARA PRIMEIRO PAPA NEGRO

Sarah é uma aposta do campo conservador da Igreja por sua firme oposição ao papado de Francisco em temas como processo sinodal e abertura a casais homossexuais. É prefeito emérito da Congregação para o Culto Divino e a Disciplina dos Sacramentos. Nomeado por Bento 16 em 2010.



Willem Eijk, 71 anos (Holanda): PRÓ-VIDA E CONTRA A EUTANÁSIA

Arcebispo de Utrecht, é um nome estimado entre os conservadores por suas posições pró-vida, em temas como eutanásia. É contra a bênção a homossexuais, por irem contra a ordem de criação de Deus. Nomeado por Bento 16 em 2012.