Reino Unido: Jaguar Land Rover suspende exportação para EUA após tarifaço de Trump

A fabricante britânica de carros Jaguar Land Rover está suspendendo as exportações para os Estados Unidos, informou a companhia em comunicado neste sábado. De acordo com a empresa, uma das maiores montadoras da Grã-Bretanha, a pausa deve ocorrer ainda neste mês. A companhia informou que está trabalhando para mitigar o impacto do imposto de 25% sobre veículos importados que será adotado pelo governo de Donald Trump.



"Os EUA são um mercado importante para as marcas de luxo da JLR", disse a empresa em nota. "À medida que trabalhamos para abordar os novos termos comerciais com nossos parceiros de negócios, estamos tomando algumas ações de curto prazo, incluindo uma pausa nos embarques em abril, à medida que desenvolvemos nossos planos de médio a longo prazo", informou a companhia.

Analistas de mercado avaliam que a indústria automotiva do Reino Unido seja fortemente atingida pelas novas tarifas americanas, que ocorrem em um momento em que as montadoras britânicas buscam contornar a queda da demanda interna e enfrentam necessidade de reequipar suas fábricas para a transição para veículos elétricos."A indústria já está enfrentando vários ventos contrários e este anúncio chega no pior momento possível", disse o presidente executivo da Sociedade de Fabricantes e Comerciantes de Automóveis do Reino Unido (SSMT, na sigla em inglês), Mike Hawes, na última semana., de acordo com a SMMT. Mais de 77% desses veículos foram exportados.Os veículos são o principal bem exportado pelo Reino Unido para os Estados Unidos, com embarques somando US$ 10,7 bilhões em 12 meses até setembro. Montadoras britânicas tentaram contornar as sobretaxas de Trump elevando o aumento da exportação com criação de estoque no mercado americano antes da entrada em vigor do tarifaço. As exportações de carros para os EUA aumentaram 38,5% em relação ao ano anterior em dezembro, 12,4% em janeiro e 34,6% em fevereiro, segundo a SSMT.