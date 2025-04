China irá impor tarifas adicionais de 34% sobre todas as importações dos EUA

A China irá impor tarifas adicionais de 34% sobre todos os produtos importados dos Estados Unidos a partir de 10 de abril, anunciou nesta sexta-feira a Comissão de Tarifas Aduaneiras do Conselho de Estado. As informações são da agência de notícias Xinhua.

O anúncio segue a decisão norte-americana de impor "tarifas recíprocas" sobre as exportações chinesas para os EUA, uma medida que, segundo a comissão, não se conforma com as regras do comércio internacional, prejudica gravemente os direitos e interesses legítimos da China e representa um típico ato de intimidação unilateral.

A medida dos EUA não só prejudica os próprios interesses dos EUA, mas também coloca em risco o desenvolvimento econômico global e a estabilidade das cadeias industriais e de suprimentos, afirmou a comissão em um comunicado.

A China exortou os EUA a suspender imediatamente suas medidas tarifárias unilaterais e a resolver as disputas comerciais por meio de consultas baseadas na igualdade, respeito e benefícios mútuos, de acordo com o comunicado.

A comissão ressaltou que as atuais políticas alfandegadas, bem como as políticas de redução e isenção de impostos, permanecerão inalteradas, enquanto as novas tarifas adicionais a ser impostas não serão reduzidas ou isentas.