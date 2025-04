Espanha anuncia € 14,1 bi para enfrentar tarifaço

O governo da Espanha anunciou nesta quinta-feira (3) um pacote de ajuda de € 14,1 bilhões para minimizar os impactos internos das tarifas impostas pelo presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, sobre importações globais, incluindo produtos da União Europeia, que passarão a ser taxados em 20%. O primeiro-ministro espanhol, Pedro Sánchez, fez o anúncio durante uma entrevista à imprensa.

"As tarifas anunciadas pelo presidente Trump não são recíprocas. Ninguém sairá beneficiado disso. Por isso, pedimos mais uma vez que ele reconsidere. Nossa mão está estendida. Mas não ficaremos de braços cruzados. A UE reagirá com proporcionalidade, unidade e firmeza", afirmou Sánchez. "Nossos trabalhadores e nossas empresas são o motor da nossa prosperidade. E é por isso que vamos defendê-los", escreveu o premiê em seu perfil no X.

Os recursos também serão destinados à modernização do setor industrial e à promoção de produtos espanhóis. Espanha anuncia pacote de € 14,1 bilhões para enfrentar tarifas de Trump sobre UE.

As bolsas europeias fecharam em forte queda nesta quinta. A divulgação da ata do Banco Central Europeu (BCE) reforçou temores de que a combinação dessas tarifas com medidas de retaliação possa pressionar a inflação no curto prazo, levando a um quadro de estagflação.

Empresas com forte exposição ao comércio global foram as mais afetadas. A Adidas, gigante do setor esportivo, despencou 11,7%, enquanto a Maersk, considerada um termômetro do comércio internacional, caiu 9,5%. O índice Stoxx Autos recuou 3,3% após a entrada em vigor das novas tarifas de 25% sobre veículos importados pelos EUA. Entre as montadoras, a Stellantis, na Itália, sofreu uma queda de 8%, enquanto Mercedes e Volkswagen recuaram 4,1% e 4,4%, respectivamente.

A presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, afirmou que a União Europeia está finalizando contramedidas para responder ao aumento tarifário imposto por Washington. O vice-presidente do Banco Central Europeu (BCE), Luis de Guindos, alertou que as incertezas decorrentes das tarifas e das tensões geopolíticas exigem uma postura "extremamente prudente" da autoridade monetária na condução da política econômica.