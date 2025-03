Ministro das Relações Exteriores chinês fará visita oficial à Rússia

A convite do ministro das Relações Exteriores da Rússia, Sergey Lavrov, o ministro das Relações Exteriores da China, Wang Yi, também membro do Birô Político do Comitê Central do Partido Comunista da China, fará uma visita oficial à Rússia de 31 de março a 2 de abril, anunciou um porta-voz do Ministério das Relações Exteriores na sexta-feira. As informações são da agência de notícias Xinhua.

Em uma coletiva de imprensa regular no mesmo dia, o porta-voz do Ministério das Relações Exteriores, Guo Jiakun, disse que China e Rússia são parceiros estratégicos abrangentes de coordenação para uma nova era. Ele reforça que, sob a orientação estratégica dos chefes de Estado dos dois países, ambos aderem à amizade permanente de boa vizinhança, à coordenação estratégica abrangente e à cooperação mutuamente benéfica.

Os dois países continuam a aprofundar a coordenação estratégica paralela e a expandir a cooperação prática em vários campos, fazendo contribuições significativas para promover o desenvolvimento e a revitalização um do outro, bem como para defender as normas básicas que regem as relações internacionais, disse o porta-voz.

Durante sua visita, Wang se reunirá com líderes russos e manterá conversações com Lavrov, de acordo com Guo. "O lado chinês está pronto para aproveitar essa visita como uma oportunidade de trabalhar com o lado russo para implementar o importante consenso alcançado pelos dois chefes de Estado e para se envolver em uma comunicação aprofundada sobre o desenvolvimento das relações China-Rússia e sobre questões internacionais e regionais de interesse comum", disse o porta-voz.