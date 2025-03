Papa Francisco completa 12 anos à frente do Vaticano internado em hospital

O papa Francisco celebrou o 12º aniversário de seu papado nesta quinta-feira (13), com relatórios médicos cada vez mais positivos, quase um mês após sua hospitalização por pneumonia bilateral. O papa passou mais uma noite tranquila, segundo informou o Vaticano em seu breve comunicado matutino.

Uma radiografia de tórax confirmou melhoras, indicou a Santa Sé nessa quarta-feira (12). O último boletim médico apontou que a condição do pontífice de 88 anos se mantinha estável, mas indicava um quadro complexo, considerando sua fragilidade geral.Geralmente, esse costuma ser um dia festivo no Vaticano e missas em sua honra foram planejadas nas igrejas de Roma. Não serão emitidos boletins médicos.Francisco seguiu nessa quarta-feira (12) de maneira remota um retiro espiritual de Quaresma, que tem sido um pilar de seu papado. Continua recebendo altos fluxos de oxigênio por meio de tubos nasais durante o dia e uma máscara de oxigênio não invasiva para ajudar no seu descanso à noite.Jorge Mario Bergoglio foi eleito na quinta votação do conclave de 2013, convocado após a renúncia do papa Bento XVI.Embora Francisco tenha elogiado a humildade de Bento ao renunciar e tenha dito que poderia seguir seus passos, recentemente ele vem afirmando que o papado é um trabalho para toda a vida.