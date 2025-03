Raio-x confirma melhora do quadro de saúde do papa Francisco

O papa Francisco permanece estável e uma tomografia de tórax recente confirmou a melhora do seu quadro de saúde, de acordo com o Vaticano nesta quarta-feira (11), em mais um sinal de progresso enquanto o pontífice de 88 anos luta contra uma pneumonia dupla.

A Santa Sé afirma que o pontífice continua a receber oxigênio de alto fluxo durante o dia e ventilação mecânica não invasiva durante o repouso noturno. Na manhã de quarta, após participar de exercícios espirituais, o Santo Padre recebeu a eucaristia, rezou e se dedicou à fisioterapia motora. À tarde, ele continuou orando, descansou e prosseguiu com a fisioterapia respiratória.

No primeiro boletim do dia, o Vaticano afirmou que o religioso argentino "passou uma noite tranquila" no hospital Gemelli de Roma. Ele foi internado em 14 de fevereiro com uma infecção respiratória considerada grave. Trata-se da quarta hospitalização do pontífice desde 2021, o que gera preocupações devido aos problemas de saúde que o fragilizaram nos últimos anos, como cirurgias no cólon e no abdômen, além de dificuldades para caminhar.

Na última segunda (10), a equipe médica anunciou melhora no estado de saúde de Francisco e retirou o chamado prognóstico reservado. Na prática, os profissionais de saúde afastaram as incertezas sobre sua recuperação, embora sem indicar uma previsão de alta. O quadro permaneceu inalterado na terça, quando o papa teve outra "noite tranquila", de acordo com boletim divulgado pelo Vaticano.

O caso ainda exige cautela, entretanto. Mesmo após o papa apresentar melhora, o Vaticano disse esperar que Francisco continuasse com o "tratamento medicamentoso em um ambiente hospitalar por mais dias". Segundo a equipe médica, o pontífice estava sendo submetido a fisioterapias para ajudar em sua respiração e mobilidade. Durante a internação o Vaticano anunciou que o papa sofria de uma pneumonia bilateral. Trata-se de uma infecção grave que torna a respiração mais difícil e pode inflamar e cicatrizar ambos os pulmões.