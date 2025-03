Zelensky espera os primeiros resultados da conversa com os EUA na semana que vem

O presidente da Ucrânia, Volodymir Zelensky, afirmou nesta quarta-feira (5), que "hoje, nossas equipes da Ucrânia e as equipes dos Estados Unidos começaram a trabalhar na reunião", referindo-se às negociações bilaterais entre os dois países que devem resultar na assinatura de um acordo de exploração de minerais e nos avanços da negociação para o fim de guerra com a Rússia.

Ele mencionou que as conversas, lideradas por Andriy Yermak, chefe de gabinete ucraniano, e Mike Waltz, conselheiro de segurança nacional americano, tiveram um "movimento positivo" e diz esperar "os primeiros resultados na próxima semana".

Zelensky também enfatizou a importância do fortalecimento da produção interna de armamentos. "Estamos preparando acordos para aumentar nossa produção de armas na Ucrânia", declarou, com foco na fabricação de drones para a linha de frente. Ele, no entanto, não deu mais detalhes sobre esses acordos.

"Todos veem o quão rapidamente os eventos diplomáticos estão se desenvolvendo", destacou o líder ucraniano na sequência, e ressaltou os preparativos do país para a cúpula da União Europeia (UE), que deve ocorrer nesta quinta, em Bruxelas. Ele reiterou a importância do apoio internacional e a necessidade de avançar na integração europeia, especialmente no que chamou de "clusters do processo de negociação de adesão" ao bloco.

Além disso, o presidente ucraniano agradeceu o apoio de líderes internacionais, como os da Holanda, Portugal, Eslovênia e Alemanha, com quem manteve contato recentemente.

Por outro lado, Trump poderá suspender a pausa de ajuda militar à Ucrânia caso as negociações com Zelensky sejam retomadas, afirmou o assessor de segurança nacional da Casa Branca, Mike Waltz. “Se conseguirmos concretizar e avançar com essas negociações e, realmente, colocar algumas medidas que possam construir confiança, então Trump analisará seriamente a suspensão da pausa da ajuda militar”.

Ele também mencionou que já estão em discussão medidas para construir confiança com a Rússia, a fim de "testar este lado", mas não especificou quais seriam. "Nós temos que saber que os dois lados estão sendo sinceros nas negociações em busca de, primeiro, uma paz parcial e, depois, uma paz permanente".