Zelensky lamenta briga e diz estar pronto para trabalhar 'sob liderança de Trump'

O presidente da Ucrânia, Volodimir Zelensky, lamentou em publicação nas redes sociais nesta terça-feira (4) a discussão que teve com Donald Trump na Casa Branca e disse estar pronto para trabalhar sob a "forte liderança" do americano.

A manifestação foi feita após a decisão de Trump de bloquear a ajuda militar à Ucrânia, o que deve afetar a compra de mais de US$ 1 bilhão em armas e munições que já estão em processo de aquisição ou encomendadas.

"Nenhum de nós quer uma guerra interminável. A Ucrânia está pronta para ir à mesa de negociações o mais rápido possível para aproximar a paz duradoura. Ninguém deseja a paz mais do que os ucranianos", afirmou Zelensky.

"Estamos prontos para agir rapidamente para acabar com a guerra, e as primeiras etapas poderiam ser a libertação de prisioneiros e uma trégua no céu -proibição de mísseis, drones de longo alcance, bombas em estações de energia e em outras infraestruturas civis - e trégua no mar imediatamente, se a Rússia fizer o mesmo", disse o ucraniano, acrescentando que quer trabalhar com os EUA para um acordo final".

Diante dos entraves com os EUA, Zelensky tem buscado ajuda de países europeus na tentativa de reforças apoio à Ucrânia. Após a discussão com Trump na sexta-feira (28), ele desembarcou no Reino Unido no sábado (1º) e se encontrou com o primeiro-ministro Keir Starmer.