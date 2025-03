Com a saúde estável, papa diz que ‘daqui a guerra parece ainda mais absurda’

A saúde do papa Francisco está estável e ele teve mais uma noite tranquila no hospital Gemelli, em Roma, afirmou o Vaticano neste domingo (2). Na mesma data, o pontífice emitiu uma mensagem agradecendo o apoio dos fiéis católicos e citando guerras como a da Ucrânia e da Faixa de Gaza - este é o terceiro fim de semana consecutivo em que ele é impedido de promover a sua tradicional missa matinal de domingo na basílica São Pedro.

"Gostaria de agradecer pelas orações", afirmou o religioso, 88 anos, na nota divulgada pela Santa Sé. "Sinto todo o seu afeto e proximidade. Sinto como se estivesse sendo carregado e apoiado por todo o povo de Deus. Eu também rezo por vocês. Rezo principalmente pela paz. Daqui, a guerra parece ainda mais absurda. Rezamos pela atormentada Ucrânia, pela Palestina, Israel, Líbano, Mianmar, Sudão e Kivu [na República Democrática do Congo ]."

Ainda no domingo, Francisco recebeu no hospital o cardeal Pietro Parolin, secretário de Estado do Vaticano, e o vice dele, disse o porta-voz da Santa Sé, Matteo Bruni, sem fornecer mais detalhes sobre a reunião.

Um funcionário da Santa Sé que não se identificou por não estar autorizado a discutir a saúde do papa afirmou que Francisco está se alimentando normalmente, se movimentando em seu quarto de hospital e seguindo com o tratamento.

O boletim divulgado no sábado afirmava que a saúde do pontífice estava estável, sem febre nem novas crises respiratórias. Segundo a equipe médica do hospital Gemelli, o papa alternou entre a ventilação mecânica não invasiva e a oxigenação de alto fluxo, e recebeu oxigênio concentrado por vias áreas, sem necessidade de intubação.

O papa foi internado em 14 de fevereiro para tratar o que parecia ser uma bronquite. Nos dias anteriores, ele apresentou dificuldades para liderar celebrações. Pouco depois, recebeu o diagnóstico de pneumonia bilateral, uma infecção grave que pode inflamar e causar cicatrizes em ambos os pulmões, dificultando a respiração. O Vaticano descreve o quadro infeccioso como complexo, causado por dois ou mais micro-organismos.

O caso apresentou uma melhora contínua ao longo desta semana, mas voltou a preocupar na sexta. Durante a tarde, Francisco teve uma crise respiratória que o fez vomitar. Ele acabou aspirando o próprio vômito e fez uso de ventilação mecânica pela primeira vez.

A crise levou a um "agravamento repentino da condição respiratória", mas o papa "permaneceu alerta e bem orientado". Os médicos mantiveram o "prognóstico reservado", o que significa que sua condição de saúde continua com evolução incerta e que a equipe trata o quadro com cautela.