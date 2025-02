Estado de saúde de papa Francisco não é grave, mas segue complexo

O estado de saúde do papa Francisco, que enfrenta uma pneumonia dupla, segue melhorando, informou o Vaticano na noite desta quinta-feira (27), tarde no Brasil. "Em vista da complexidade do quadro clínico, são necessários mais dias de estabilidade clínica para alterar o prognóstico"

Ou seja, o prognóstico continua sendo tratado como "cauteloso" pela Santa Sé. Apesar da ponderação, é o segundo boletim a não descrever o quadro clínico como grave. A Santa Sé não descarta uma entrevista com os médicos que cuidam do pontífice até o fim da semana.

Francisco dedicou a manhã desta quinta à fisioterapia respiratória, alternando-a com o repouso. À tarde, reuniu-se em oração na capela do apartamento particular do 10º andar do hospital Agostino Gemelli, recebendo a Eucaristia; em seguida, dedicou-se às atividades de trabalho, relatou a Santa Sé.

Pela manhã, a assessoria já havia informado que o papa tivera uma boa noite de sono, estava de bom humor e já sentava em uma poltrona em seu quarto. O pontífice chega ao 14º dia de internação, em Roma.

Sua condição clínica, a mais complexa que enfrenta em seu papado, já havia mostrado uma leve melhora no período anterior. A leve insuficiência renal observada nos últimos dias cessou. O quadro geral de estabilidade é visto como um sinal importante pelo Vaticano.

A tomografia computadorizada do tórax, realizada na terça-feira, mostrou uma evolução normal do quadro inflamatório pulmonar. Os exames de sangue e hematológicos confirmaram a evolução. O papa continua submetido à terapia com oxigênio de alto fluxo e não apresentou nenhuma crise respiratória asmática no dia. Prossegue também com fisioterapia respiratória.