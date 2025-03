Papa tem crise isolada de broncoespasmo e piora repentina do quadro respiratório, diz Vaticano

O papa Francisco sofreu uma crise de broncoespasmo nesta sexta-feira (28), que resultou em um episódio de vômito com aspiração, exigindo ventilação mecânica não invasiva, disse o Vaticano ao relatar um revés em sua batalha de duas semanas contra a pneumonia dupla.

Aos 88 anos, o papa permaneceu consciente e alerta durante todo o procedimento e cooperou com as manobras para ajudá-lo a se recuperar. Ele respondeu bem, com um bom nível de troca de oxigênio e continuou a usar uma máscara para receber oxigênio suplementar, disse o Vaticano.

O episódio, que ocorreu no início da tarde, resultou em uma "piora repentina do quadro respiratório". Os médicos decidiram manter o prognóstico do Santo Padre como cauteloso e indicaram que precisavam de 24 a 48 horas para avaliar como e se o episódio impactou sua condição clínica geral.

Os médicos descreveram o acontecimento como uma "crise isolada de espasmo brônquico", com um ataque de tosse em que Francis inalou vômito. Os médicos não voltaram a se referir ao papa em "estado crítico", mas foram cautelosos em declará-lo totalmente fora de perigo, dada a complexidade de seu caso.

O Vaticano já faz planos alternativos para a Quarta-feira de Cinzas na próxima semana, deixando claro que o papa Francisco ainda tem um longo caminho pela frente. O cardeal Angelo De Donatis, funcionário do Vaticano e ex-vigário de Roma, presidirá a cerimônia de 5 de março e a procissão que inaugura a solene temporada quaresmal da igreja que antecede a Páscoa em abril.