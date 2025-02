Trump quer cortar cerca de 65% da equipe da agência ambiental dos EUA

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, disse nesta quarta-feira (26) que seu governo quer cortar cerca de 65% do pessoal da Agência de Proteção Ambiental (EPA, na sigla em inglês), órgão responsável por implementar medidas para conter as mudanças climáticas, entre outros temas.

"Conversei com Lee Zeldin e ele acredita que vai cortar cerca de 65% do pessoal da [agência] ambiental", declarou o republicano, referindo-se ao administrador da EPA. A agência emprega atualmente mais de 17 mil pessoas, dos aproximadamente dois milhões de funcionários públicos dos Estados Unidos.

As afirmações de Trump foram feitas no mesmo dia em que seu governo instruiu agências a trabalharem com os "líderes da equipe do Departamento de Eficiência Governamental" para identificar alvos para demissões em massa como parte dos planos de reestruturação que devem ser apresentados em 13 de março, mostrou um memorando nesta quarta.

O documento, publicado pela agência federal de recursos humanos, conhecida como Escritório de Gestão de Pessoal e pelo Escritório de Gestão e Orçamento, incentiva as agências a eliminarem funções duplicadas, camadas desnecessárias de gestão e empregos não críticos, enquanto automatizam tarefas rotineiras, fecham escritórios regionais e reduzem o uso de contratados externos. A medida, que reflete um decreto de 11 de fevereiro, faz parte de um esforço mais amplo do presidente republicano Donald Trump e do conselheiro bilionário Elon Musk para reduzir a força de trabalho federal e cortar o orçamento.

Os cortes na EPA são os últimos desdobramentos de uma série de ações da administração de Trump que limitam órgãos que trabalham na proteção do meio ambiente nos EUA. Os cortes de recursos e pessoal tendem a enfraquecer políticas de preservação e medidas de combate às mudanças climáticas.

Os anúncios vieram em cascata após Trump retirar os EUA do Acordo de Paris, pacto assinado pela comunidade internacional em 2015 com o objetivo de reduzir as emissões de gases do efeito estufa que agravam o aquecimento global. O governo Trump vem trabalhando para cancelar contratos de fomento a projetos de energia limpa, retirando cientistas de painéis que discutem mudanças climáticas e incentivando a exploração de combustíveis fósseis.