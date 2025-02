Papa Francisco tem mais uma noite tranquila, mas estado de saúde continua grave

O papa Francisco, 88 anos, que enfrenta uma pneumonia dupla, teve mais uma noite tranquila, informou o Vaticano nesta quarta-feira (26). "O Papa teve uma noite tranquila e está descansando", descreve a nota, sucinta como as anteriores. O pontífice chega ao 13º dia de internação no hospital Agostino Gemelli, em Roma. Este já é o período de internação mais longo de Jorge Mario Bergoglio desde que se tornou papa em 2013, superando o período de dez dias em 2021, quando se submeteu a uma cirurgia eletiva no intestino.

O boletim médico divulgado na noite de terça-feira (25) mostrava um quadro de estabilidade, sem novas crises respiratórias e exames de sangue estáveis. Sua condição de saúde, porém, continua a ser considerada "crítica", na descrição do Vaticano. Estado "crítico" e "grave" são sinônimos na classificação médica brasileira. Fontes da Santa Sé afirmam que o termo "crítico" vem sendo usado desde o agravamento da situação de Francisco, quando os médicos afirmaram que sua vida estava sob risco, na sexta-feira (26).

Já o prognóstico, segundo o último relatório, é descrito como "cauteloso" pelo Vaticano, que não descarta a possibilidade da equipe médica conceder uma entrevista até fim desta semana. O papa Francisco também foi submetido a uma tomografia computadorizada, já prevista para monitorar o quadro de pneumonia. Espera-se que os resultados sejam divulgados no próximo boletim, programado para a noite desta quarta-feira (26), tarde no Brasil. Francisco está se alimentando normalmente e, dentro do possível, movimenta-se no quarto. Na segunda-feira (24), a Santa Sé havia informado que a condição do pontífice continuava grave, mas que havia mostrado uma "leve melhora", acrescentando que a "insuficiência renal leve", relatada pela primeira vez no fim de semana, não era motivo de preocupação. Foi o primeiro sinal positivo desde o agravamento de seu estado de saúde.

No sábado (22), Francisco chegou a precisar de transfusão de sangue depois de uma "crise respiratória prolongada", uma situação que não se repetiu desde então. Ele tem uma pneumonia dupla, uma infecção grave que pode inflamar e causar cicatrizes em ambos os pulmões, dificultando a respiração. O Vaticano descreveu o quadro infeccioso como complexo, causado por dois ou mais micro-organismos. O papa é particularmente propenso a infecções pulmonares porque desenvolveu pleurisia quando jovem e teve parte de um pulmão removido. Ele segue sob a terapia com oxigênio e sob a mesma medicação dos últimos dias. A saúde debilitada não o afastou da liderança da Igreja Católica, ainda que boa parte das atividades estejam obviamente prejudicadas. O pontífice manteve na segunda-feira (24) audiência com o cardeal italiano Pietro Parolin, secretário de Estado do Vaticano, responsável pela administração da igreja, e com o arcebispo venezuelano Edgar Peña Parra, seu auxiliar.

Francisco assinou decretos de canonização e beatificação, assim como a mensagem para a Quaresma, o período de quarenta dias que antecede a Páscoa em que os católicos se preparam para a celebração com jejuns, penitências e obras de caridade. Em Roma, a prece do Rosário pela saúde do papa foi realizada pela segunda noite seguida na praça São Pedro. Na terça-feira (25), o evento foi conduzido por outro nome forte do Vaticano no momento, o cardeal filipino Luis Antonio Tagle. Na segunda-feira (24), a celebração coube ao cardeal Parolin.

O Vaticano declarou que não há uma ordem estabelecida de celebrantes e que as escolhas se devem também à conveniência da Santa Sé, já que não há uma convocação extraordinária de religiosos neste momento. Os eventos vem sendo acompanhados por centenas de fieis, turistas e religiosos, a despeito de uma chuva fina e da temperatura em torno de 13 graus.