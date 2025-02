Papa Francisco tem melhora leve, e insuficiência renal diminui

A condição clínica do papa Francisco, que enfrenta uma pneumonia dupla, mostrou uma leve melhora nas últimas 24 horas. A leve insuficiência renal observada nos últimos dias diminuiu, informou o Vaticano na noite desta quarta-feira (26), tarde no Brasil. A tomografia computadorizada do tórax, realizada no dia anterior, mostrou uma evolução normal do quadro inflamatório pulmonar. Os exames hematológicos e hemacrocitométricos confirmaram a melhora.

Pela manhã, o Vaticano informou que o pontífice tivera "uma noite tranquila e está descansando" no hospital Agostino Gemelli, em Roma. Este já é o período de internação mais longo de Jorge Mario Bergoglio desde que se tornou papa em 2013, superando o período de dez dias em 2021, quando se submeteu a uma cirurgia eletiva no intestino.

O boletim médico divulgado na noite de terça mostrava um quadro de estabilidade, sem novas crises respiratórias e exames de sangue estáveis. Sua condição de saúde, porém, era considerada grave. Já o prognóstico, segundo o relatório, era descrito como "cauteloso" pelo Vaticano, que não descarta a possibilidade de a equipe médica conceder uma entrevista até fim desta semana.

Francisco está se alimentando normalmente e, dentro do possível, movimenta-se no quarto. Na segunda-feira, a Santa Sé havia informado que a condição do pontífice continuava grave, mas que havia mostrado uma "leve melhora", acrescentando que a "insuficiência renal leve", relatada pela primeira vez no fim de semana, não era motivo de preocupação. Foi o primeiro sinal positivo desde o agravamento de seu estado de saúde.

No sábado, Francisco chegou a precisar de transfusão de sangue depois de uma "crise respiratória prolongada", uma situação que não se repetiu desde então. Ele tem uma pneumonia dupla, uma infecção grave que pode inflamar e causar cicatrizes em ambos os pulmões, dificultando a respiração.