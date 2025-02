Trump assina proclamação que muda nome do Golfo do México para 'Golfo da América'

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, assinou, neste domingo (9), uma proclamação que altera o nome do Golfo do México para "Golfo da América". A medida determina a mudança na nomenclatura em todos os mapas do governo, mas outros países não são obrigados a seguir a determinação.

O documento foi assinado a bordo do Air Force One, o avião da presidência dos EUA, enquanto a aeronave sobrevoava o golfo, a caminho de Nova Orleans para o Super Bowl. A intenção de trocar o nome já havia sido anunciada pelo republicano antes mesmo da posse, no mês passado.