Trump confirma congelamento de ajuda dos EUA à África do Sul

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, confirmou neste domingo (9), o congelamento de toda assistência à África do Sul, sob o argumento de que o país africano implementa medidas de discriminação a grupo étnico branco afrikaners. A medida foi formalizada em um decreto executivo.Em publicação na rede Truth Social, Trump acusou o governo sul-africano de confiscar terras e de "tratar muito mal" alguns segmentos da sociedade. O republicano chamou a situação de "violação" dos direitos humanos. "Os Estados Unidos não aceitarão isso - nós agiremos", escreveu.Em comunicado, o governo da África do Sul alegou ser alvo de uma campanha de desinformação e propaganda negativa. "É muito preocupante que a premissa fundamental deste decreto careça de precisão factual e não reconheça a profunda e dolorosa história de colonialismo e apartheid da África do Sul", disse.A nota acrescenta que os afrikaners estão entre os grupos mais "economicamente privilegiados" do país, "enquanto pessoas vulneráveis de outras partes do mundo nos EUA estão sendo deportados e tem asilo negado, apesar das dificuldades reais".