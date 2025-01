Trump diz que tarifas do Brasil querem "prejudicar" os EUA

Os Estados Unidos são o segundo maior parceiro comercial do Brasil, atrás apenas da China. Em comparação, o Brasil é o 18º maior exportador para os EUA. Os EUA são responsáveis por 11,97% do volume exportado ao Brasil, com cerca de US$ 40,3 bilhões. Por outro lado, o Brasil consome mais produtos americanos do que exporta: o País importou R$ 40,5 bilhões em produtos dos EUA em 2024. Trata-se, portanto, de um déficit de US$ 253 milhões na balança comercial entre os dois países.Nos últimos dias, as relações entre os EUA e países latinos ficaram mais complicadas. No fim de semana, o presidente protagonizou uma, que negou a entrada de dois aviões com imigrantes deportados. Ameaçado de tarifas e sanções, Petro recuou e concordou em receber seus cidadãos de volta.Além disso, umchegou a Manaus no sábado (25).. O diálogo, contudo, deve ser difícil. Trump deixou claro como vê as relações com a América Latina, especificamente com o Brasil, no seu retorno à Casa Branca: "Eles precisam de nós. Muito mais do que nós precisamos deles. Não precisamos deles".