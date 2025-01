Israel autoriza palestinos a retornem ao norte de Gaza pela primeira vez em mais de um ano

governo de Israel permitiu nesta segunda-feira (27), que palestinos voltassem ao norte da Faixa de Gaza pela primeira vez desde o início dos conflitos entre o país e o Hamas, em outubro de 2023, após um acordo de cessar-fogo permitiu nesta segunda-feira (27), quevoltassem ao norte dapela primeira vez desde o início dos conflitos entre o país e o, em outubro de 2023, após um acordo de

Milhares de palestinos se dirigiram para o norte depois de esperar dias para atravessar. Repórteres da Associated Press viram pessoas cruzando o chamado corredor de Netzarim logo após as 7h (pelo horário local), quando os postos de controle estavam programados para abrir.



A abertura foi atrasada por dois dias devido a um desentendimento entre o Hamas e Israel. O país alegava que o grupo havia alterado a ordem dos reféns que foram libertados em troca de centenas de prisioneiros palestinos. Mediadores resolveram a disputa durante a noite do domingo, 26.



O Hamas disse que o retorno foi "uma vitória para o nosso povo, e uma declaração de falha e derrota para a ocupação israelense e planos de transferência". Fonte: Associated Press.