Com atraso, cessar-fogo em Gaza começa após entrega de lista de reféns a Israel

Originalmente marcado às 3h30 (horário de Brasília, 8h30 no horário local), o cessar-fogo da Faixa de Gaza firmado entre o governo de Israel e o grupo terrorista Hamas se iniciou com quase três horas de atraso. A trégua começou às 6h15 após o governo do premiê Binyamin Netanyahu ter recebidoa lista de refé ns a serem libertados hoje pelo Hamas.O Hamas justificou que o atraso se deveu a "motivos técnicos", garantiu permanecer comprometido com o acordo e encaminhou a lista horas depois. A libertação está prevista para as 11h.O conflito se arrasta há 15 meses, desde 7 de outubro de 2023, quando um ataque do Hamas matou cerca de 1,2 mil pessoas e rendeu 251 reféns. Desde o início da ofensiva israelense contra os terroristas, mais de 46 mil palestinos foram mortos, segundo dados do Hamas, que não podem ser verificados.O governo de Netanyahu aprovou o acordo na madrugada do sábado (18), horário local, após reunião que durou horas, ultrapassando o início do Sabbat (sábado judaico), em que o governo geralmente interrompe todas as atividades, exceto em casos de emergência.Mediado por Estados Unidos, Catar e Egito, o cessar-fogo é a segunda trégua no conflito e teve a aprovação de 24 ministros israelenses e oito votos contrários. Pelo acordo, haverá três fases, e a troca de reféns sequestrados pelo Hamas por prisioneiros palestinos estava prevista para começar ainda nesta manhã. Veja a seguir o que foi estabelecido na proposta de cessar-fogo se tudo der certo.Primeira faseA primeira etapa do cessar-fogo tem previsão de 42 dias. Durante esse período, o Hamas se comprometeu a liberar 33 reféns israelenses. Entre eles estariam pelo menos cinco soldados, além de mulheres, crianças, idosos e doentes.O gabinete de Netanyahu deve anunciar os nomes dos sequestrados libertados em cada dia do cessar-fogo. O Fórum de famílias de reféns de Israel anunciou a identidade dos 33 reféns que devem ser libertados na primeira fase. Embora não tenha confirmação do estado de saúde dos reféns, o governo israelense acredita que a maioria dos sequestrados eseja viva.Informações iniciais dão conta de que Israel se comprometeu a libertar 30 prisioneiros para cada refém civil e 50 para cada refém militar. A lista de prisioneiros inclui terroristas condenados que estão cumprindo prisão perpétua. Em comunicado, o Ministério da Justiça de Israel afirmou que o previsto é liberar cerca de 737 prisioneiros.No entanto, segundo números divulgados pelo Egito, a liberação de prisioneiros palestinos deve ser de 1,8 mil pessoas, que podem incluir prisioneiros que não estão sob o sistema de justiça israelense, como palestinos detidos pelas Forças de Defesa de Israel.Ao final da primeira fase, a expectativa é de que todos os reféns civis - vivos ou mortos - terão sido libertados. Todas as mulheres e menores de 19 anos detidos por Israel serão libertados nesta fase, segundo o acordo.O acordo também prevê que todos os prisioneiros palestinos condenados por ataques letais sejam exilados em Gaza ou no exterior, sendo proibidos de retornar a Israel ou à Cisjordânia. O documento indica que alguns terão que se exilar por três anos, enquanto outros de forma permanente.Durante esse período também é esperado ainda que as forças israelenses se afastem de áreas mais densamente povoadas da Faixa de Gaza, permitindo o retorno de civis deslocados e aumento da ajuda humanitária.A previsão é que aproximadamente 600 caminhões por dia entrem no território, dando alívio para a crise humanitária que devasta a região.Segundo informações da mídia local, centenas de caminhões de ajuda carregando materiais de socorro estão estacionados na passagem de fronteira de Rafah.