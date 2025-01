Trump demite inspetores-gerais independentes em áreas críticas do governo

Notificados via e-mail, pelo menos 12 inspetores-gerais independentes de grandes agências federais foram demitidos na noite desta sexta-feira (24). Com isso, o o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, pretende abrir caminho para colocar aliados em funções importantes que têm o papel de identificar fraudes, desperdícios e abusos no governo.

LEIA TAMBÉM: Trump não descarta investigação contra Biden após perdões presidenciais

As demissões podem significar uma violação da lei federal, que exige que o Congresso receba um aviso de 30 dias sobre qualquer intenção nesse sentido. Algumas das maiores agências do governo estavam envolvidas, incluindo os departamentos de Defesa, Estado, Transporte, Assuntos de Veteranos, Habitação e Desenvolvimento Urbano, Interior e Energia.



A maioria dos demitidos eram indicados por Trump em seu primeiro mandato, o que surpreendeu o grupo.





Regras

Alguns inspetores-gerais são nomeados pelo presidente, enquanto outros são designados pelos chefes de suas agências. Eles servem por períodos indeterminados e normalmente mantêm seus cargos mesmo quando os presidentes que os nomearam saem da Casa Branca. Um presidente pode demiti-los, mas precisa noticiar o Congresso americano com antecedência.



Durante seu primeiro mandato, Trump demitiu cinco inspetores-gerais em um período de menos de dois meses em 2020 - incluindo no Departamento de Estado, cujo inspetor-geral desempenhou um papel menor nos procedimentos de impeachment do presidente e começou a investigar suposta má conduta do então Secretário de Estado Mike Pompeo. Alguns legisladores criticaram a medida por considerarem uma retaliação.



Os inspetores-gerais são designados para atuar como vigilantes em agências federais com poderes investigativos para investigar alegações de desperdício, fraude e abuso.



Antes das demissões, havia 74 inspetores-gerais em todo o governo federal, alguns com grandes equipes, numerando milhares. A notícia deixou alguns funcionários nos escritórios "absolutamente chocados", disse um executivo sênior no escritório de um inspetor-geral, que não estava autorizado a falar oficialmente.



"Isso é totalmente sem precedentes. É o que temíamos. Houve barulho durante a transição sobre ele fazer isso e algumas declarações feitas durante sua campanha" pelos assessores de Trump, disse o executivo.