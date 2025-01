Milei diz que Argentina pode deixar Mercosul para fechar acordo com os EUA

O presidente da Argentina, Javier Milei, afirmou que pode deixar o Mercosul caso essa seja uma condição para fechar o acordo de livre-comércio com os EUA.

Em entrevista à Bloomberg publicada nesta quarta-feira (22), o mandatário argentino foi questionado se avaliava essa possibilidade. Milei fez uma pausa e disse "sim", antes de complementar.

LEIA TAMBÉM: Trump assina decretos para reverter medidas de Biden e retira os EUA do Acordo de Paris

"Mas há mecanismos que podem ser usados até mesmo dentro do Mercosul sem necessariamente ter que sair", afirmou Milei, que participa do Fórum Econômico Mundial, em Davos.

O presidente afirmou que tem "trabalhado muito duro" para alcançar o acordo comercial com os EUA e que debateu a possibilidade com Donald Trump e sua equipe em sua passagem por Washington para acompanhar a posse do presidente dos EUA.

O bloco sul-americano já se opôs a acordos individuais dos países-membros com outras nações. Milei critica o sistema de tarifa comum que rege o bloco e pede maior abertura.

"O Mercosul, que nasceu com a ideia de aprofundar laços comerciais, tornou-se uma prisão que não permite a países membros aproveitar seus potenciais exportadores", disse ao lado de seu ministro da Economia, pai do choque econômico na Argentina, Luis Caputo, no encontro do bloco realizado em dezembro.

Para o argentino, "a tarifa externa comum tornou nossas indústrias mais caras, encareceu a vida de todos os nossos cidadãos e negou a eles a oportunidade de melhorar a qualidade de vida com competitividade". "Disfarçado de nacionalismo, nos últimos 20 anos perdemos oportunidades. É o livre-comércio quem gera prosperidade."