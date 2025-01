Turquia prende 11 por incêndio em estância de esqui que matou 79

A Turquia prendeu 11 pessoas acusadas de estarem envolvidas no incêndio que matou 79 pessoas - grande parte crianças - e feriu outras dezenas em uma estação de esqui. Entre os detidos estão o ministro do Interior, Ali Yerlikaya, o proprietário e o gerente do hotel.

Yerlikaya afirmou que os corpos de 45 vítimas foram entregues às suas famílias, enquanto testes de DNA estavam sendo realizados para identificar as demais no instituto forense. O ministro da Saúde, Kemal Memisoglu, disse que dos 51 feridos, 17 receberam alta e 34 permanecem internados, sendo que um deles em estado grave na unidade de terapia intensiva

O Hotel Grand Kartal, de 12 andares, tinha 238 hóspedes registrados. A época na estação de esqui de Kartalkaya, nas montanhas de Bolu, é de alta temporada, com ocupação máxima devido às férias escolares.

O prédio foi consumido pelas chamas depois que o incêndio começou no andar do restaurante por volta das 3h30min locais (21h30min de segunda-feira em Brasília). Sobreviventes descreveram cenas de pânico enquanto fugiam por corredores cheios de fumaça e pulavam das janelas para sobreviver.

Parte do edifício está situada contra um penhasco, o que dificultou o trabalho dos bombeiros por várias horas. O saguão do hotel ficou destruído, com vidros quebrados no chão, e o balcão da recepção e os móveis de madeira carbonizados. A causa do incêndio ainda não foi determinada.

As autoridades estão enfrentando duras críticas em relação às medidas de segurança do hotel, já que sobreviventes relataram que nenhum alarme disparou durante o incêndio. Hóspedes disseram que tiveram que andar pelos corredores cheios de fumaça na escuridão total. O ministro do Turismo, Nuri Ersoy, afirmou que o estabelecimento contava com duas saídas de emergência. "O hotel possui um certificado de segurança contra incêndios emitido pelo departamento de bombeiros. As inspeções regulares devem ser realizadas pelos bombeiros."