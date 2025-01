Primeiras reféns israelenses são entregues pelo Hamas

Romi Gonen, 24 anos, Emily Damari, 28, e Doron Steinbrecher, 31, são as primeiras reféns entregues neste domingo (19) à Cruz Vermelha (organização humanitária que está mediando a troca) pelo Hamas. Agora, elas devem seguir para Israel em helicópteros da IDF (Forças de Defesa de Israel, da sigla em inglês). Elas serão levadas para um hospital antes de voltarem para casa.

A liberação delas faz parte do acordo do cessar-fogo entre o grupo extremista e Israel, que começou a valer nesta manhã. Elas estavam presas há mais de um ano. Gonen estava no festival de música invadido pelo Hamas em 7 de outubro de 2023. Damari e Steinbrecher foram sequestradas dentro de suas próprias casas, no kibbutz (vilarejo agrário) Kfar Aza, no sul de Israel.