Metade dos americanos apoia deportação de imigrantes ilegais, diz pesquisa

Uma pesquisa feita pelo instituto Ipsos em parceria com o jornal "The New York Times" mostrou que mais da metade da população dos Estados Unidos é a favor da política de deportação em massa que Trump promete implantar em seu segundo governo. Os resultados foram divulgados neste sábado (18).

No total, 66% dos entrevistados se mostraram a favor de expulsar do país imigrantes que estão sem documento. Desse número, 14% dos que se declaram fortemente a favor da política se dizem também Democratas.

Quando o imigrante ilegal tem passagem criminal, o número sobe ainda mais. Nesse caso, 87% são a favor da deportação.

Há um grande desejo de que até aqueles imigrantes que estão há anos nos EUA também saiam do país. Nesse caso, a pesquisa teve 55% dos votos a favor. Dessa vez, Democratas e Republicanos se diferenciam mais. Enquanto 52% daqueles que se declararam apoiadores do partido do Trump foram a favor, apenas 10% dos Democratas concordaram.

Há uma visão de quem imigrantes roubam empregos, casas e atrapalham o sistema de saúde. Em média, 41% dos entrevistados acreditam que pessoas de outros países são um peso para os EUA para o mercado da saúde, trabalho e imobiliário.

O questionamento foi sobre a onda de imigração dos últimos quatro anos. A entrevista foi feita com 2.128 americanos do dia 2 ao dia 10 de janeiro. A margem de erro é de 2,6 pontos percentuais.