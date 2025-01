Europa registra menos imigrantes em situação irregular, e políticas linha-dura ganham força

O número de detenções nas fronteiras da União Europeia caiu 38% em 2024, mostram dados preliminares da Frontex, a agência do bloco dedicada ao assunto. Foram 239 mil apreensões no total, o menor patamar desde 2021, quando o fluxo de imigrantes para o continente foi impactado pela pandemia.

Como já indicavam levantamentos anteriores, as rotas pelo centro do Mediterrâneo (-57%) e pelos Balcãs (-78%) foram as que registraram as quedas mais expressivas. Nos dois casos, analistas apontam para o sucesso de políticas linha-dura, como as de Giorgia Meloni, na Itália.

Um acordo celebrado com a Tunísia em 2023, então um dos principais pontos de partida para a travessia, a mais fatal do fenômeno nas últimas décadas, teria desestimulado o fluxo e a ação das gangues de coiotes naquele país. O governo italiano, que também estimulou a modernização das guardas costeiras em algumas nações africanas, foi o principal ator europeu na empreitada. O número de detidos despencou de 163 mil para 67 mil.

Negociações parecidas foram feitas no ano passado com Líbia, Líbano e Egito, direcionando parte do fluxo para a porção oriental do Mediterrâneo. A situação nos chamados terceiros países, porém, é instável, deixando os acordos vulneráveis às flutuações políticas locais. Grupos de direitos humanos também veem uma série de violações nas tentativas europeias de antecipar o controle imigratório.

O processo, porém, ganha mais argumentos agora. Nos Balcãs, os países da região implementaram controles mais rigorosos nas fronteiras. Bruxelas estimulou um endurecimento nas políticas de vistos. Os territórios que não fazem parte do bloco estão fazendo exigências semelhantes às da União Europeia.

No fim do ano passado, a gestão Meloni tentou ir ainda mais longe, estabelecendo um centro de detenção fora do bloco, na Albânia. O passo foi celebrado por outros populistas da Europa, mas também pelo trabalhista Keir Starmer, no Reino Unido, e pela presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen. A ideia era abrigar até 3.000 detidos e decidir por refúgios ou deportações à distância. A Justiça italiana, porém, proibiu o esquema.

Meloni, mesmo assim, ganhou estatura para discutir o assunto, uma das principais bandeiras da direita e de seus extremos no continente. Conservadores em diversos países, inclusive, têm se apropriado da pauta, como ocorre na Alemanha. O candidato da CDU, Friedrich Merz, que lidera as pesquisas de intenção de voto para as eleições de fevereiro, é acusado por Alice Weidel, da AfD, de copiar seu programa de governo.

A candidata extremista exagera, mas é fato que o partido de Merz foi um dos primeiros a pedir que o governo Olaf Scholz estimulasse financeiramente a volta de imigrantes sírios, dias depois da ditadura de Bashar al-Assad cair em Damasco, em novembro.

Imigração é um assunto "candente", classificou nesta terça-feira (14), François Bayrou, o novo primeiro-ministro francês, em sua primeira manifestação à Assembleia Nacional. "A chegada de uma família estrangeira em um vilarejo nos Pirineus ou em Cevennes é um movimento de generosidade. (...) Mas, quando 30 famílias se mudam para lá, o vilarejo se sente ameaçado", declarou.

Fora do Mediterrâneo, o recrudescimento do fluxo imigratório em outras duas rotas mostra que o problema não apenas está longe de uma solução, como ganha camadas. No leste, 17 mil foram apreendidos nas fronteiras do bloco com Belarus, o triplo de 2023. Apenas 20% dos detidos vêm de fora da Europa.

Segundo Hans Leijtens, diretor da Frontex, a maior parte do contingente é composta por desertores da guerra da Ucrânia. Donald Tusk, premiê da Polônia, chegou a afirmar no ano passado que o novo fluxo era parte de um ataque híbrido elaborado por Moscou.

Já na África Ocidental, o crescimento de 18% no número de apreendidos em direção às Ilhas Canárias se deve sobretudo aos diversos conflitos na região do Sahel e na mudança de comando em países como o Senegal.

A Organização Mundial para Imigrações alerta para o risco de haver uma grande subnotificação na rota, superior à percebida em outros fluxos. É uma região de mar aberto, e a chance de estarem acontecendo naufrágios sem a ciência das autoridades é maior do que no Mediterrâneo.

Na travessia do continente para o Reino Unido, há estabilidade nas apreensões contabilizadas do lado europeu, mas o Canal da Mancha bateu recorde de mortes no ano passado.