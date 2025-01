Bombeiros de Los Angeles buscam sobreviventes em incêndios

Caminhões-tanque adicionais e dezenas de bombeiros chegaram à área de Los Angeles antes de ventos fortes que foram previstos para retornar e ameaçar o progresso feito até agora no combate a dois enormes incêndios florestais que destruíram milhares de casas e mataram pelo menos 25 pessoas.

Na segunda-feira (13), aviões lançaram produtos químicos retardantes de chamas de cor rosa brilhante em casas e encostas, enquanto equipes e caminhões de bombeiros foram posicionados em pontos particularmente vulneráveis com vegetação seca. Dezenas de caminhões-pipa chegaram para reabastecer os suprimentos depois que os hidrantes secaram na semana passada, quando os dois maiores incêndios começaram.

A prefeita de Los Angeles, Karen Bass, e outros funcionários do governo - que enfrentaram críticas sobre a resposta inicial aos incêndios que começaram na semana passada - expressam confiança de que a região estava pronta para enfrentar a nova ameaça, com bombeiros adicionais trazidos de várias partes dos EUA, bem como do Canadá e do México.

"Estamos absolutamente mais preparados", disse o chefe do Corpo de Bombeiros do Condado de LA, Anthony Marrone, ao ser questionado sobre o que será diferente em relação à semana passada, quando ventos com força de furacão impulsionaram múltiplos incêndios por uma região seca e cheia de vegetação que não vê chuva há mais de oito meses.

Desde 1º de janeiro, mais de uma dúzia de incêndios florestais ocorreram no Sul da Califórnia, principalmente na grande área de Los Angeles. O mais recente começou tarde na segunda-feira em um leito de rio seco em Oxnard, cerca de 89 km ao noroeste de Los Angeles, e estava queimando em uma área agrícola.

Os ventos devem seguir intensos até o meio-dia desta quarta-feira (15), de acordo com o Serviço Nacional de Meteorologia. Eles não devem atingir a força de furacão como na semana passada, mas podem impedir que aeronaves de combate a incêndios decolem, disse Marrone, alertando que, se os ventos chegarem a 112 km/h, "será muito difícil conter o fogo".

Os oficiais de combate a incêndios recomendaram aos moradores de áreas de alto risco que deixem suas casas - e não esperem por ordens formais de desocupação - caso sintam perigo. Foi exatamente isso que Tim Kang, de La Crescenta, fez na semana passada. Sentindo-se mal com o ar cheio de fumaça e temendo que incêndios próximos se espalhassem, Kang e seus irmãos fizeram as malas e se afastaram de seu bairro.

Uma grande parte do Sul da Califórnia, em torno de Los Angeles, está sob alerta extremo de perigo de incêndio, incluindo áreas densamente povoadas como Thousand Oaks, Northridge e Simi Valley. O número de mortos provavelmente aumentará. Pelo menos duas dezenas de pessoas estão desaparecidas, enquanto 25 perderam a vida.

Estimativas iniciais da AccuWeather sugerem que os incêndios podem ser os mais caros do país, superando US$ 250 bilhões em danos, incluindo os esperados nos próximos dias. O custo de reconstrução de propriedades comerciais e residenciais dentro de áreas com incêndios ativos pode chegar a US$ 14,8 bilhões, de acordo com a empresa de dados imobiliários CoreLogic.