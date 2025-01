Nevasca e chuvas atingem Europa e EUA, cancelando voos

Nevascas com "gelo destruidor" e "chuvas congelantes" são aguardadas nos Estados Unidos até o fim desta segunda-feira (6), alerta o Centro de Previsões Climáticas dos EUA. Na Europa, a neve cancelou voos no Reino Unido e na Alemanha. Projeções apontam para temporais nos Estados Unidos. As nevascas são previstas para o centro-oeste do país, com foco nos estados de Mississippi e Ohio.

Nevasca pode ser a maior em uma década nos EUA. Segundo o Centro de Previsões Climáticas, a queda de neve pode ultrapassar as 15 polegadas (38,1 centímetros), o que tornará viajar extremamente perigoso, com estradas intransitáveis em áreas do Kansas e do Missouri.

Previsões indicam para rajadas com velocidade acima de 60 km/h. Classificado como "furacão de inverno", a tempestade afetará a área do Kansas ao Vale do Ohio entre as Planícies do Sul e a Costa do Atlântico. Segundo o Met Office, Serviço de Meteorologia do Reino Unido, várias regiões da Inglaterra, País de Gales, Irlanda e Escócia estão em estado de alerta. Na Alemanha, há registros de neve e gelo negro.

Voos são cancelados na Alemanha e no Reino Unido. Os aeroportos de Manchester, o terceiro maior do Reino Unido, de Liverpool e de Newcastle foram fechados devido aos temporais. Os funcionários tentam limpar as pistas para liberar voos e decolagens, segundo a Autoridade de Aviação Civil.

Na Alemanha, Munique, Frankfurt e Stuttgart têm voos afetados. As tempestades afetaram o funcionamento dos três principais aeroportos do país, com interrupções e cancelamentos. Segundo a agência de notícias DPA, 120 dos pousos e decolagens foram canceladas na manhã deste domingo somente no Aeroporto de Frankfurt. Ferrovias também apresentam problemas devido à nevasca.