EUA: tempestade de inverno traz chance de maior nevasca em uma década na região central do país

Rajadas de neve, gelo, vento e temperaturas extremas provocam condições perigosas de viagem em partes da região central dos Estados Unidos neste domingo (5), conforme uma tempestade de inverno traz a possibilidade da "maior nevasca em uma década" para algumas áreas do país. A tempestade deve se mover e alcançar estados da Costa Leste americana até esta segunda-feira (6), com forte congelamento esperado até mesmo no sul da Flórida.

A neve e o gelo cobriram as principais estradas em partes dos estados de Kansas e Indiana, onde a Guarda Nacional foi ativada para ajudar motoristas que ficaram presos. Esperam-se pelo menos 20 centímetros de neve. O Serviço Meteorológico Nacional emitiu alertas de tempestade de inverno do Kansas ao Missouri - onde foram relatadas condições de nevasca - para Nova Jersey amanhã.



Quase 200 voos de entrada e saída do Aeroporto Internacional St. Louis Lambert foram cancelados hoje, de acordo com a plataforma de rastreamento FlightAware. O Aeroporto Internacional de Kansas City interrompeu temporariamente as operações de voo na tarde de sábado (4) devido ao gelo. Dezenas de voos foram atrasados, incluindo um jato fretado que transportava os Kansas City Chiefs, antes da reabertura das pistas. Fonte: .