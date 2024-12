Venezuela acusa policial argentino preso em Caracas de ligação com terrorismo

A Venezuela vai processar um policial argentino por supostas ligações com terrorismo internacional, de acordo com um comunicado do procurador-geral Tarek Saab desta sexta-feira (27). O governo argentino afirma que Nahuel Agustín Gallo, 33, foi preso no dia 8 de dezembro ao entrar no país vindo da Colômbia para visitar sua esposa e seu filho, que faz dois anos em janeiro.

No entanto, Saab afirmou em um comunicado que ele havia "tentado entrar irregularmente (...) ocultando seu verdadeiro plano criminoso sob o pretexto de uma visita sentimental". O policial está sendo investigado "por sua ligação a um grupo de pessoas que tentaram, a partir do nosso território e com o apoio de grupos da extrema-direita internacional, executar uma série de ações desestabilizadoras e terroristas", afirmou.

Gallo também será acusado de "conspiração" e "associação para delinquir", informou o procurador.

Javier Milei, presidente argentino, classificou de "sequestro" a prisão de Gallo e chamou Nicolás Maduro de "ditador criminoso".

A ministra de Segurança da Argentina, Patricia Bullrich, se reuniu nesta sexta em Buenos Aires com os familiares do policial. Ela se referiu ao ocorrido como "um ato quase de guerra". O governo argentino também diz que a detenção ocorreu "sem motivo legítimo algum".

A relação diplomática entre Venezuela e Argentina já era tensa, mas se rompeu de vez por decisão de Caracas quando Milei não reconheceu a reeleição de Maduro em 28 de julho para um terceiro mandato consecutivo de seis anos.

Um dia após a contestada reeleição, o regime expulsou funcionários diplomáticos argentinos do país.

O Brasil, então, assumiu os cuidados da sede e, portanto, de seis opositores venezuelanos que estavam asilados na embaixada desde março. A ditadura tentou retirar a gestão brasileira do prédio, mas Brasília se opôs.

A prisão de Gallo ocorreu em meados de dezembro, na mesma semana em que o chanceler argentino, Gerardo Werthein, exigiu ao ditador Nicolás Maduro, perante a Organização dos Estados Americanos (OEA), que conceda salvo-condutos aos asilados.

Com a embaixada cercada por agentes da ditadura de Maduro, os altos integrantes da campanha dos opositores Edmundo González e María Corina Machado dizem que há franco-atiradores ao redor do prédio, encapuzados e camuflados.

O grupo relata ter começado a racionar energia, água e mantimentos. Há três semanas os cortes se tornaram constantes. O espaço tem um gerador elétrico, mas o receio é de que a carga termine. Interrupções no fornecimento de água também tiveram início, e o acesso de pessoas à embaixada, para levar mantimentos, tem sido dificultado.