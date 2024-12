FAB envia três representantes ao Cazaquistão para investigação sobre queda de avião

A Força Aérea Brasileira (FAB) confirmou, nesta quinta-feira (26), que enviou três investigadores ao Cazaquistão para acompanhar as apurações sobre as causas da queda do avião da Azerbaijan Airlines, fabricado pela Embraer, que deixou 38 mortos.

Os representantes enviados à Ásia são vinculados ao Centro de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos (Cenipa), órgão brasileiro de investigação de acidentes aeronáuticos. De acordo com a FAB, o objetivo é oferecer suporte técnico à investigação conduzida pelo Departamento de Investigação de Acidentes e Incidentes de Aviação do Ministério dos Transportes do Cazaquistão.

LEIA TAMBÉM: Investigadores apontam que avião da Embraer foi abatido por míssil russo

A possibilidade de auxílio está prevista nos protocolos da Convenção sobre Aviação Civil Internacional, da qual tanto o Cazaquistão quanto o Brasil são signatários. "Este trabalho conjunto reforça o compromisso com a segurança na aviação e a colaboração entre os países signatários", diz a Força Aérea Brasileira por meio de nota.

O tratado indica que os Estados responsáveis por fabricação, projeto, operação e registro de aeronaves têm a prerrogativa de solicitar à nação onde o incidente ocorreu uma inspeção do avião e das evidências, que devem permanecer intactos até a vistoria, se for o caso.

O fato de o avião ter produção brasileira a princípio permite que o país participe das investigações por meio do Cenipa. Dos 29 sobreviventes, três são crianças e recebem atendimento hospitalar. A aeronave tinha partido de Baku, a capital do Azerbaijão, e se dirigia a Grozni, capital da Chechênia, na Rússia.