Investigadores apontam que avião da Embraer foi abatido por míssil russo

Relatos de investigadores do Azerbaijão indicam que o avião da Embraer, que caiu no Cazaquistão na quarta-feira (25), foi abatido por um míssil antiaéreo quando se aproximava de Grozni, capital da república russa da Tchetchênia, para pousar. A informação foi passada a diversos veículos de mídia, como a agência Reuters e o canal de TV Euronews, de forma ainda anônima.



A apuração do caso está em andamento e poderá ter a ajuda da fabricante paulista. A Força Aérea Brasileira (FAB), que também pode participar da iniciativa devido à produção brasileira da aeronave, informou nesta quinta (26) que enviou três investigadores para oferecer suporte técnico. Oficialmente, o governo azeri disse não haver conclusão formal sobre o caso.

A hipótese decorre da análise de danos à cauda do Embraer E-190, que ficou quase intacta após a tentativa de pouso sem controle por parte dos pilotos em Aktau, na costa leste do mar Cáspio. Nela, são visíveis furos na fuselagem compatíveis com o que acontece quando um míssil antiaéreo explode. Ele não atinge o alvo e sim detona a certa distância para produzir uma nuvem de estilhaços, maximizando o dano ao inimigo.



Segundo analistas, nenhum choque com pássaros, como foi ventilado pelos russos, causaria tal dano. Além disso, relatos de sobreviventes indicam uma explosão do lado de fora do avião. Um vídeo feito por um deles também mostra estragos semelhantes a pequenas perfurações que atingiram o sistema de máscara de oxigênio da aeronave. Ao menos um colete salva-vidas do avião foi ferido por estilhaços.



Vídeos da tentativa de pouso em Aktau apontam que o avião estava sem controle total de seu sistema hidráulico, manobrando à base do empuxo de seus motores, subindo e descendo de forma pouco controlada. Os profundores, as asinhas na cauda do avião que o fazem subir e descer, e o leme do estabilizador vertical estavam cravejados pelos estilhaços.

Na tragédia, morreram 38 dos 67 ocupantes do aparelho, que tem histórico operacional impecável. A Rússia ainda não comentou o relato. Durante esta quinta-feira, o chanceler Serguei Lavrov disse que não seria prudente falar nada enquanto a investigação estava em curso. No momento em que o voo operado pela Azerbaijan Airlines voava sobre território russo, havia registro de ataques com drones ucranianos na região. O aeroporto de Makhachkala, capital do Daguestão, estava fechado quando o E-190 sobrevoou a área.



Oficialmente, autoridades de Grozni disseram que o aeroporto da cidade tinha pouca visibilidade para pouso, devido à neblina, e o voo foi desviado. Por que ele atravessou de forma errática o mar Cáspio e não rumou para algum aeródromo russo não foi explicado.



Segundo o relato da Reuters e da Euronews, os azeris disseram que os russos não permitiram o pouso e orientaram a nova rota -Aktau seria o aeroporto mais próximo, apesar de estar a centenas de quilômetros.



O rastreio foi quase impossível porque a região é fortemente influenciada por bloqueadores de sinal de GPS. O mar Cáspio, apesar de distante do teatro da Guerra da Ucrânia, é um dos pontos preferidos de disparo de mísseis de cruzeiro carregados por bombardeios estratégicos russos contra o país vizinho.



Assim, a navegação sobre a região é afetada, visando proteger os aviões militares de ataques. Já ataques de drones são problemas corriqueiros na Rússia. Nesta quinta (26), os quatro aeroportos de Moscou e o de Kaluga, a 160 km da capital, foram fechados temporariamente por ameaça de um ataque maior, que não ocorreu.