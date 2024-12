Suspeito de atropelar multidão na Alemanha é acusado de assassinato, diz polícia

O homem suspeito de matar cinco pessoas ao avançar com um carro sobre uma multidão em um mercado de Natal lotado em Magdeburgo, na Alemanha, enfrenta múltiplas acusações de assassinato e tentativa de assassinato, disse a polícia neste domingo (22).

Taleb Al A., 50 anos, um psiquiatra da Arábia Saudita que vive no país europeu há quase duas décadas, já estava sob custódia desde a noite de sexta-feira (20), quando ocorreu o incidente que deixou dezenas de feridos.

LEIA MAIS: Alemanha investiga atropelamento em feira natalina como atentado

Segundo o comunicado da polícia, um juiz ordenou que ele fosse colocado em prisão preventiva sob acusações de assassinato em cinco casos e tentativa de assassinato e lesão corporal grave em múltiplos outros casos. A agência de notícias Reuters não pôde verificar imediatamente se ele tinha um advogado. O ataque é investigado como terrorismo, mas as motivações do agressor permanecem obscuras.

O perfil do suspeito, cujo sobrenome não é divulgado pelas autoridades e pela imprensa alemã por questões legais e de privacidade, desafia as autoridades, já que não se encaixa na descrição clássica de um terrorista.

No sábado, o promotor de Magdeburg, Horst Nopens, disse que um dos possíveis motivadores poderia ser o que ele chamou de frustração do suspeito com o tratamento da Alemanha aos refugiados sauditas. Conhecido ativista anti-islã, Taleb tem 40 mil seguidores no X, onde tecia elogios a Alice Weidel, candidata a premiê pelo partido de extrema direita conhecido pela retórica agressiva anti-imigração AfD (Alternativa para a Alemanha).

A simpatia do suposto agressor pela sigla não impediu a realização de uma manifestação de extrema direita com cerca de 2 mil pessoas na noite de sábado em Magdeburg. Manifestantes, alguns usando balaclavas pretas, seguravam uma grande faixa com a palavra "remigração", um termo popular entre extremistas que buscam a deportação em massa de imigrantes e pessoas consideradas não etnicamente alemãs.