Canadá quer reforçar segurança na fronteira e evitar ameaça tarifária de Trump

Autoridades canadenses revelaram um plano de gastos para reforçar a segurança da fronteira em um esforço para acalmar preocupações, depois que o presidente eleito dos EUA, Donald Trump, prometeu aplicar uma tarifa de 25% sobre as importações do país até que o fluxo de migrantes e drogas ilegais seja limitado.

A administração do primeiro-ministro do Canadá, Justin Trudeau, disse na terça-feira (17), que gastaria US$ 1,3 bilhão de dólares canadenses, ou o equivalente a US$ 900 milhões, ao longo de um período de seis anos para melhorar a segurança da fronteira. O dinheiro adicional será usado para adquirir cães, drones, helicópteros, torres de vigilância móvel e implantar centenas de novos agentes de fronteira, disseram autoridades.

De acordo com os documentos de gastos mais recentes, o governo do Canadá gasta cerca de 2,2 bilhões de dólares canadenses por ano em fiscalização e gerenciamento de fronteiras. A rapidez com que o governo pode começar a gastar os fundos ainda não está clara. Autoridades disseram que podem precisar inicialmente alugar helicópteros para fazer parte do trabalho adicional e enviar indivíduos de outros departamentos para a patrulha de fronteira.