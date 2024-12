Drones misteriosos continuam sobrevoando os céus dos EUA

Um grande número de drones misteriosos foi relatado sobrevoando Nova Jersey e a região Leste dos Estados Unidos nas últimas semanas, despertando especulações e preocupações sobre sua origem e propósito. O governador de Nova Jersey, Phil Murphy, e o senador americano Andy Kim realizaram buscas por respostas.

O FBI, o Departamento de Segurança Interna, a polícia estadual e outras agências estão investigando os avistamentos. Murphy e autoridades policiais afirmaram que os drones não parecem representar uma ameaça à segurança pública, mas muitos legisladores estaduais e municipais pediram regras mais rígidas sobre quem pode operar aeronaves não tripuladas - e até permissão para abatê-las.

O Estado registrou 12 avistamentos no último sábado, e um no domingo. Murphy pediu ao Congresso que dê mais autoridade aos Estados para lidar com os drones. O porta-voz da Casa Branca, John Kirby, seguiu a mesma linha e disse que não há indícios de que os drones representem uma ameaça à segurança pública ou nacional, e que ele informaria caso fosse diferente. Embora tenha reconhecido as frustrações, ele destacou que existem mais de 1 milhão de drones legais no país.



A crescente ansiedade entre alguns moradores não passou despercebida pelo governo de Joe Biden, que enfrentou críticas de Donald Trump por não lidar com o assunto de forma mais agressiva. O porta-voz de segurança nacional da Casa Branca, John Kirby, disse na segunda-feira (16) que o governo federal ainda não identificou riscos à segurança pública ou nacional relacionados aos relatos de drones no nordeste dos EUA, afirmando que as autoridades acreditam que eram drones voando legalmente, aviões ou até estrelas.

"Existem mais de 1 milhão de drones legalmente registrados junto à Administração Federal de Aviação (FAA) nos Estados Unidos", disse Kirby. "E há milhares de drones comerciais, de hobby e de aplicação da lei no céu em qualquer dia. Esse é o ecossistema com o qual estamos lidando".

O governo federal implantou pessoal e tecnologia avançada para investigar os relatos em Nova Jersey e outros Estados e está avaliando cada denúncia feita por cidadãos, acrescentou Kirby. O FBI recebeu mais de 5 mil denúncias nas últimas semanas, sendo que apenas "cerca de 100" foram consideradas críveis o suficiente para exigir investigação adicional.