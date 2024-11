Yamandú Orsi vence eleições presidenciais no Uruguai

O candidato de oposição Yamandú Orsi, da coalizão de esquerda e centro-esquerda Frente Ampla, venceu neste domingo (24) o segundo turno das eleições presidenciais do Uruguai, numa vitória que marca a volta ao poder do partido liderado pelo ex-presidente José "Pepe" Mujica. A histórica coalizão de esquerda e centro-esquerda Frente Ampla voltará ao poder após cinco anos de governo do centro-direita. Com mais de 99% dos votos apurados, a Corte Eleitoral mostrava Orsi com 49,8% dos votos. Já o governista Álvaro Delgado (Partido Nacional) tinha 45,8%. A participação eleitoral, em geral alta, foi de 89,4% dos 2,7 milhões de registrados para votar.

Antes do anúncio da Corte Eleitoral, o presidente Luis Lacalle Pou, da centro-direita, reconheceu a vitória de Orsi. No X (antigo Twitter), disse que ligou para o frente-amplista para começar a transição, chamou-o de presidente eleito e o parabenizou. O candidato governista, Álvaro Delgado (Partido Nacional), também reconheceu derrota. Segundos após a primeira boca de urna ser divulgada, os arredores do hotel que reunia a campanha da Frente em Montevidéu entraram em êxtase. Às margens da "rambla" da capital, apoiadores hasteavam bandeiras do Uruguai e da coalizão fundada em 1971 e cantavam.

Orsi e sua vice Carolina Cosse, que vão governar o país pelos próximos cinco anos, discursaram para a multidão e, em comum, prometeram governar para todos, não apenas para os que os apoiaram no domingo. "Ganhou, outra vez, o país da liberdade e da igualdade", disse o agora presidente eleito do Uruguai. A apoiadores frustrados Álvaro Delgado, braço direito de Lacalle Pou, disse que "é preciso respeitar a decisão soberana". "Hoje Yamandú Orsi tem a possibilidade de buscar acordos nacionais". Delgado havia proposto na campanha que, se eleito, eventualmente poderia chamar a esquerda a compor o governo com a sua Coalizão Republicana.

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) foi um dos primeiros líderes a se manifestar. A Frente é historicamente próxima ao Partido dos Trabalhadores. "Essa é uma vitória de toda a América Latina e do Caribe", escreveu, lembrando que agora os países estarão mais alinhados no âmbito do Mercosul. O pleito foi acirrado. A última rodada de pesquisas de intenção de voto apontava em uníssono um empate técnico, com Orsi numericamente à frente. Delgado dizia se fiar a uma "maioria silenciosa", que podia não dizer, mas votaria nele. Havia mais de 5% de indecisos.

Yamandú Orsi herdará um país dividido, mesmo que nesta parte da América do Sul a polarização ainda não seja um fator de ruptura social. O governo de Orsi terá maioria estreita no Senado, mas não na Câmara, onde nenhuma força obteve a maior parte das vagas. Também chegará ao poder após uma campanha apática, de ambos os lados, que não despertou grandes comoções de nenhuma parte, como se qualquer eventual mudança não fosse ser significativa. O próprio Orsi chegou a dizer que nada "seria radical".

Com 57 anos, Orsi é tido como pupilo de José "Pepe" Mujica foi governador do departamento de Canelones e professor de história. Foi o chefe da campanha de Daniel Martínez, o candidato que em 2019 disputou a Presidência pela Frente, mas perdeu. Orsi assumirá em março que vem no lugar de Lacalle Pou, da centro-direita, um presidente em geral bem avaliado. Terá de lidar com desafios para os quais a centro-direita buscou lhe imprimir a pecha de incapaz: a estabilidade econômica e o combate ao narcotráfico.

A segurança pública é hoje a principal preocupação dos uruguaios, e nesse quesito nem esquerda nem direita foram bem avaliadas. A taxa de homicídios começou a crescer nos governos da Frente Ampla, chegando a 11,2 homicídios por 100 mil habitantes em 2019, quando cinco anos antes era de 7,8. Lacalle Pou, ao menos até aqui, entregou uma redução comedida do índice, para 10,7 por 100 mil em 2023.

Presidentes do Uruguai

- Julio María Sanguinetti - 1985-1990 - Colorado

- Luis Alberto Lacalle - 1990-1995 - Nacional

- Julio María Sanguinetti - 1995-2000 - Colorado

- Jorge Batlle - 2000-2005 - Colorado

- Tabaré Vázquez - 2005-2010 - Frente Ampla

- José "Pepe" Mujica - 2010-2015 - Frente Ampla

- Tabaré Vázquez - 2015-2020 - Frente Ampla

- Luis Lacalle Pou - 2020-2025 - Nacional

- Partidos Nacional e Colorado: centro-direita

- Frente Ampla: coalizão de esquerda e centro-esquerda