Donald Trump elogia transição tranquila com Joe Biden na Casa Branca

O presidente eleito dos Estados Unidos, Donald Trump, elogiou o processo de transição de governo em seu primeiro encontro após a eleição com o atual comandante do Executivo, o democrata Joe Biden, no Salão Oval da Casa Branca, em Washington, nesta quarta-feira. Os dois se cumprimentaram com um aperto de mãos.

"Aprecio que a transição esteja sendo tão suave quanto o possível", disse o republicano em breve comentário. "Seja bem-vindo", afirmou Biden. Em 2020, quando Trump era chefe de Estado e foi derrotado por Biden na eleição, o democrata não foi recebido.

LEIA MAIS: Republicanos conquistam maioria na Câmara e dão a Trump controle total do Congresso



Enquanto isso no Senado, os republicanos escolheram John Thune, da Dakota do Sul, como novo líder. Ele foi o vencedor na votação secreta e derrotou John Cornyn, do Texas, e o senador Rick Scott, da Flórida. Thune será o responsável por guiar o Senado enquanto os republicanos trabalham para aprovar cortes de impostos, considerar juízes e funcionários do gabinete indicados por Trump, além de discutir sobre gastos governamentais, ajuda externa e teto da dívida.

Já o bilionário Elon Musk prometeu "transparência máxima" após ser anunciado como parte do novo governo de Donald Trump. O empresário sul-africano vai chefiar o Departamento de Eficiência Governamental dos EUA. Ele trabalhará junto com o empresário Vivek Ramaswamy para "desmantelar a burocracia governamental" e fazer uma "reforma estrutural em larga escala", anunciou Trump.

Empresário diz que vai "consertar" o desperdício de dinheiro no governo e comemorou a nomeação no X, sua rede social. "As pessoas não têm ideia do quanto isso vai fazer diferença. Ou nos tornamos eficientes ou a América irá à falência".