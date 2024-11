Ditadura Maduro corta energia elétrica após cerco a embaixada da Argentina

O opositor à ditadura chavista, Pedro Urruchurtu Noselli, que está asilado na embaixada da Argentina, na Venezuela, sob tutela do governo brasileiro, afirmou no X que agentes do ditador Nicolás Maduro cortaram a luz do local na madrugada deste domingo.Em outra postagem na rede social, Noselli disse que uma caminhonete do Serviço Bolivariano de Inteligência (Sebin) reforçou o cerco em frente à embaixada. Desde a noite de sábado (23), carros e agentes da polícia venezuelana bloqueiam o acesso do prédio à rua.Além de Urruchurtu, Magalli Meda, o ex-deputado Omar González, Claudia Macero, Humberto Villalobos e o ex-ministro Fernando Martínez Mottola, estão na embaixada da Argentina. Não se sabe por que Maduro iniciou um novo cerco à embaixada.