EUA reconhecem Edmundo González presidente eleito da Venezuela

O secretário de Estado dos Estados Unidos, Antony Blinken, de saída do cargo após a vitória de Donald Trump nas eleições presidenciais, afirmou que Washington reconhece a vitória de Edmundo González no pleito da Venezuela, ocorrida em julho. González foi o adversário do ditador Nicolás Maduro, proclamado vencedor pelo órgão eleitoral venezuelano, controlado pelo chavismo. Diplomata aposentado, ele saiu do anonimato ao ser ungido candidato da oposição após o regime ter inabilitado María Corina Machado, principal figura da oposição.