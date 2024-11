Lula lança pacto contra fome com adesão de 82 países

O presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, afirmou que o lançamento da Aliança Global contra a Fome e a Pobreza, que ocorreu na manhã desta segunda-feira (18), e conta com adesão de 82 países e 66 organizações, será o maior legado da presidência do Brasil à frente da cúpula de líderes das 20 maiores economias do globo (G20). O presidente brasileiro disse que espera que a cúpula seja marcada pela "coragem de agir". O evento ocorreu no Museu de Arte Moderna (MAM) no Rio de Janeiro. Os líderes se reúnem até esta terça-feira na capital fluminense.

"Compete aos que estão aqui em volta desta mesa a inadiável tarefa de acabar com essa chaga que envergonha a humanidade. Por isso, colocamos como objetivo central da presidência brasileira no G20 o lançamento de uma Aliança Global contra a Fome e a Pobreza. Este será o nosso maior legado", afirmou Lula, durante evento de lançamento da Aliança Global contra a Fome e a Pobreza e abertura da 1ª Sessão da Reunião de Líderes do G20: Combate à Fome e à Pobreza.

Na avaliação de Lula, combater a fome e pobreza não se trata "apenas de fazer justiça". "Essa é uma condição imprescindível para construir sociedades mais prósperas e um mundo de paz", disse. "A Aliança nasce no G20, mas seu destino é global. Que esta cúpula seja marcada pela coragem de agir. Por isso quero declarar oficialmente lançada a Aliança Global contra a Fome e a Pobreza", finalizou.

No discurso, Lula anunciou a adesão de 82 países à Aliança Global. Este talvez seja o único que tenha algum avanço concreto. A tendência é de resultados tímidos nas duas outras frentes, como mudanças climáticas, inclusão social, taxação dos super-ricos, transição energética e reforma da governança global.

A Argentina apoiou à Aliança após negociações de última hora. O país vizinho havia sido a única nação do G20 que não tinha aderido ao grupo. A adesão do país comandado por Javier Milei permite que a nação figure como um dos membros fundadores da plataforma independente internacional criada para captar recursos para financiar políticas de transferência de renda em países. Além dos membros do G20, aderiram à iniciativa nações como Uruguai, Ucrânia, Suíça, Nigéria, Angola, Colômbia, Jordânia e Líbano, entre outras. A expectativa é que a estrutura de governança da aliança esteja pronta até 2025.

Enquanto isso, a tradicional foto com os participantes da cúpula do G20 não contou com a participação de alguns líderes internacionais, incluindo o presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, o premiê do Canadá, Justin Trudeau, e a primeira-ministra da Itália, Giorgia Meloni. Os três supostamente chegaram atrasado para o registro, feito nesta segunda-feira no intervalo entre duas sessões da cúpula, no Museu de Arte Moderna. Lula aparece na primeira fileira, ao lado de seu homólogo da África do Sul, Cyril Ramaphosa, e do primeiro-ministro da Índia, Narendra Modi.