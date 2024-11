Milei se encontra com Trump nos EUA e diz que Musk salvou a humanidade

O governo de Javier Milei publicou nesta quinta-feira (14) uma foto do argentino ao lado do presidente eleito dos Estados Unidos, Donald Trump, e do bilionário Elon Musk. Milei é o primeiro chefe de Estado latino-americano a se encontrar com Trumpb após a vitória do republicano. O argentino embarcou para os EUA para participar da conferência conservadora Cpac, em Mar-a-Lago, resort de luxo do americano na Flórida.

Além dos três, também participaram do encontro desta quinta a irmã de Milei e secretária-geral da Presidência da Argentina, Karina Milei, e o novo chanceler do país, Gerardo Werthein.

Em discurso de cerca de 12 minutos, feito em espanhol e abreviado pelo que parece ser a saída de Trump do recinto, Milei distribui elogios ao anfitrião e a seu aliado. Musk, em suas palavras, "salvou a humanidade" com seu trabalho no X.

Com Trump, o argentino soou ainda mais entusiasmado. "Foi o maior retorno político da história, desafiando todo o establishment político, arriscando até a própria vida", disse Milei. "Graças a isso, hoje o mundo é um mundo muito melhor. Hoje sopram os ventos da liberdade, sopram muito mais fortes."

Depois, em pronunciamento, Trump agradeceu a presença do argentino e elogiou o trabalho do aliado à frente do país sul-americano.

O presidente argentino deve aproveitar a viagem ao país para tentar acelerar as negociações para um novo empréstimo junto ao Fundo Monetário Internacional (FMI). Maior devedor do fundo, com uma dívida de US$ 44 bilhões (R$ 253,9 bilhões), a Argentina busca novos recursos para aliviar os rígidos controles cambiais e de capital, que dificultam a saída do país da recessão.

O governo Milei espera que a nova gestão de Trump influencie nas negociações do país com o fundo, onde os EUA têm o maior peso. Na última terça (12), Trump chamou o argentino de seu "presidente favorito" durante ligação, de acordo com assessores de Milei, que busca assumir um papel de principal interlocutor do americano na América Latina.

Economista libertário, ele se apresenta como o principal aliado do republicano na região para combater a guerra cultural global contra a esquerda "woke" (termo usado de forma pejorativa para se referir a ideias progressistas), mesmo com grandes divergências sobre comércio com o americano, que é considerado protecionista.

Milei também tem uma relação próxima com Musk, que irá , que irá liderar o novo "departamento de eficiência governamental" de Trump . Na semana passada, o argentino ofereceu conselhos a Musk sobre como replicar seu modelo de cortes de gastos e desregulamentação -Milei fez da motosserra uma metáfora dos cortes estatais.

Musk e Milei também trocaram elogios nas redes sociais e em encontros pessoais. Trump também retribuiu, até certo ponto. "A Argentina ficou Maga [acrônimo para o bordão de Trump 'faça a América grandiosa de novo]. Excelente pessoa... Eu o adoro, porque ele ama o Trump", declarou o ex-presidente em fevereiro, durante a Cpac.

Geograficamente distante e com pouca relevância como parceiro comercial dos EUA, a Argentina dificilmente será uma prioridade para o presidente eleito americano. O argentino esperou quase uma semana por uma ligação de Trump, que atendeu dezenas de líderes mundiais antes de falar com Milei.