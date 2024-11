Republicanos conquistam 218 assentos na Câmara e confirmam controle do Congresso dos EUA

Os republicanos conquistaram cadeiras suficientes para controlar a Câmara dos Estados Unidos, completando a varredura do partido no poder e garantindo o controle sobre o governo do país ao lado do presidente eleito Donald Trump.

• LEIA TAMBÉM: Donald Trump elogia transição tranquila com Joe Biden na Casa Branca



Uma vitória republicana no Arizona, juntamente com outra na Califórnia, deu ao Partido Republicano os 218 assentos na Câmara que constituem a maioria. Os republicanos já tinham assegurado o controle do Senado.



Quando Trump foi eleito presidente em 2016, os republicanos também varreram o Congresso, mas ele ainda encontrou líderes republicanos resistentes às suas ideias políticas, assim como uma Suprema Corte com maioria liberal. Isso não deve se repetir.



Quando retornar à Casa Branca, Trump estará trabalhando com um Partido Republicano que foi completamente transformado por seu movimento "Make America Great Again" e uma Suprema Corte dominada por juízes conservadores, incluindo três que ele nomeou.