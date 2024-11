Ataques de Israel matam ao menos 55 palestinos na Faixa de Gaza

Ao menos 55 palestinos foram mortos e 186 ficaram feridos em bombardeios israelenses na quinta-feira (31) na Faixa de Gaza, informou a agência de notícias palestina WAFA.

Israel confirmou os ataques. Os militares israelenses disseram que as tropas identificaram e eliminaram "vários terroristas armados" no centro do enclave e ''dezenas de terroristas'' na área de Jabalia, no norte.



Um dos ataques atingiu um hospital no norte. Suprimentos médicos se incendiaram e as operações foram interrompidas, segundo o Ministério da Saúde de Gaza, controlado pelo Hamas. A cidade de Deir Al-Balah, o campo de Nuseirat e a cidade de Al-Zawayda também foram alvos.



Ministério diz que número de mortos agora subiu para 43.259 desde o início da guerra. Ao total, são 101.827 feridos, sendo a maioria das vítimas mulheres e crianças.

LÍBANO TAMBÉM É BOMBARDEADO



A agência nacional de notícias libanesa relatou ao menos dez bombardeios ao sul da capital na manhã desta sexta-feira (1º). Os ataques aconteceram após um apelo do Exército israelense para evacuar bairros desta área considerada um feudo do movimento Hezbollah. Ainda não há informações de mortos e feridos.

Para o primeiro-ministro Najib Mikati, Israel não tem sinalizado que deseja uma trégua. ''A expansão renovada do escopo da agressão nas regiões libanesas, suas repetidas ameaças à população de evacuar cidades e seus novos ataques aos subúrbios ao sul de Beirute são todos indicadores que confirmam a rejeição'', disse em comunicado.



A declaração do premiê ocorre após a expectativa sobre possível acordo durante esta semana. Na quinta-feira (31), o primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, se encontrou com autoridades americanas para discutir um possível encerramento do conflito entre os dois países.