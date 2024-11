Lançamento de míssil balístico é ação militar apropriada, diz Kim Jong Un

A Coreia do Norte lançou nesta quinta-feira (31), um novo míssil balístico intercontinental projetado para ameaçar os Estados Unidos, a poucos dias para a eleição presidencial americana. O teste é o primeiro em quase um ano e foi ordenado pelo líder norte-coreano Kim Jong Un, que classificou como "uma ação militar apropriada".

LEIA TAMBÉM: Coreia do Sul pede retirada de tropas do Norte que estariam na Rússia



"Eu afirmo que a Coreia do Norte nunca mudará sua linha de reforço de forças nucleares", afirmou o líder. O Ministério da Defesa do país afirmou que a atividade foi para mostrar a determinação da Coreia do Norte em responder aos movimentos dos inimigos que ameaçaram sua segurança.

A Coreia do Sul e o Japão disseram que o lançamento norte-coreano representa uma ameaça à paz internacional e porta-voz do Conselho de Segurança Nacional dos EUA, Sean Savett, chamou a ação de "uma violação flagrante" de várias resoluções do Conselho de Segurança da Organização das Nações Unidas (ONU).