Coreia do Sul pede retirada de tropas do Norte que estariam na Rússia

A Coreia do Sul afirmou nesta segunda-feira (21), que "exige" a retirada imediata das tropas norte-coreanas supostamente presentes na Rússia, enquanto convocou o embaixador russo para protestar contra a crescente cooperação militar entre Pyongyang e Moscou.

A agência de espionagem da Coreia do Sul afirmou na sexta-feira, que confirmou que a Coreia do Norte enviou 1.500 forças de operações especiais para a Rússia neste mês para apoiar a guerra russa contra a Ucrânia. O presidente ucraniano, Volodmir Zelensky, havia declarado anteriormente que seu governo tinha informações de que 10 mil soldados norte-coreanos estavam sendo preparados para se juntar às forças invasoras russas.

Durante uma reunião com o embaixador russo Georgy Zinoviev, o vice-ministro das Relações Exteriores da Coreia do Sul, Kim Hong-kyun, "condenou nos termos mais fortes" o envio de tropas da Coreia do Norte, que ele disse representar "uma grave ameaça à segurança" da Coreia do Sul e da comunidade internacional, conforme divulgou o ministério das Relações Exteriores da Coreia do Sul.

Hong-kyun disse que a Coreia do Sul, em colaboração com a comunidade internacional, mobilizará todos os meios disponíveis para lidar com um ato que ameaça seus interesses de segurança nacional vitais, de acordo com o comunicado. A embaixada russa citou Zinoviev dizendo que a cooperação entre Rússia e Coreia do Norte não é destinada contra os interesses de segurança da Coreia do Sul.

Em uma ligação telefônica com o secretário-geral da Otan, Mark Rutte, ontem, o presidente sul-coreano Yoon Suk Yeol afirmou que Seul não ficará de braços cruzados diante da "imprudente" cooperação militar entre Pyongyang e Moscou.

Yoon disse que a Coreia do Sul enviará em breve uma delegação à Otan para trocar informações sobre a cooperação russo-norte-coreana, de acordo com o escritório de Yoon. Rutte escreveu no X, antigo Twitter, que a possibilidade de a Coreia do Norte lutar ao lado da Rússia "marcaria uma escalada significativa".

Os EUA e a Otan não confirmaram se tropas norte-coreanas foram enviadas à Rússia. No entanto, os relatos sobre a presença delas já despertaram preocupações na Coreia do Sul de que a Rússia possa fornecer à Coreia do Norte tecnologias sofisticadas que podem aumentar significativamente os programas nucleares e de mísseis do Norte em troca do envio de suas tropas.