Maduro reclama das declarações de Amorim e convoca embaixador no Brasil

O Ministério das Relações Exteriores da Venezuela afirmou nesta quarta-feira (30) que convocou seu embaixador em Brasília para consultas após declarações de autoridades brasileiras – dentre elas, o "mensageiro do imperialismo norte-americano" Celso Amorim, nas palavras da pasta.

LEIA MAIS: Maduro pede que Lula se manifeste sobre veto do Brasil no Brics

O regime de Nicolás Maduro, outrora aliado do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), nunca havia usado palavras tão duras para se referir a autoridades brasileiras. Já desgastada, a relação entre os dois países degringolou após as eleições do final de julho na Venezuela, nas quais Maduro foi declarado vencedor em meio a denúncias de fraude e ampla rejeição da comunidade internacional.

De acordo com comunicado, a chancelaria disse que o objetivo é "manifestar seu mais firme repúdio às recorrentes declarações intervencionistas e grosseiras de porta-vozes autorizados pelo governo brasileiro, em particular as proferidas pelo assessor especial em assuntos exteriores, Celso Amorim".

A nota afirma que Amorim "tem se dedicado de maneira impertinente a emitir juízos de valor sobre processos que dizem respeito apenas aos venezuelanos", "agindo mais como um mensageiro do imperialismo norte-americano".

Essa postura, continua o comunicado, está "minando as relações políticas e diplomáticas entre os Estados, ameaçando os laços que nos unem a ambos os países".

Além de convocar o embaixador Manuel Vadell, o regime também chamou para consultas um representante do Brasil em Caracas. A represália ocorre na esteira do veto brasileiro à entrada da Venezuela no Brics, citado pela pasta na nota como uma "atitude anti-latino-americana, contrária aos princípios fundamentais da integração regional".

LEIA TAMBÉM: Veto do Brasil mantém Venezuela fora do bloco do Brics

As ações ocorrem um dia após Amorim afirmar, em uma comissão da Câmara dos Deputados, que a reação venezuelana ao veto é "totalmente desproporcional, cheia de acusações ao presidente Lula e à chancelaria".