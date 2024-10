Hezbollah anuncia Naim Kassem como novo líder do grupo

O Hezbollah anunciou, nesta terça-feira (29), que Naim Kassem é o novo líder do grupo libanês, substituindo Hassan Nasrallah, assassinado em um ataque aéreo de Israel, em Beirute, no fim de setembro. Em declaração, o grupo disse que as políticas de Nasrallah serão continuadas "até que a vitória seja alcançada".

Para analistas, a escolha de Kassem - que é um dos fundadores do Hezbollah - é uma mensagem para o Líbano e para o exterior de que o grupo xiita se reorganizou. A nomeação também mostra que o Hezbollah está administrando "seus próprios negócios" e não está sendo comandado pela Guarda Revolucionária do Irã.

Em um discurso televisionado no início deste mês, Kassem afirmou que as capacidades militares do Hezbollah estavam intactas após o assassinato de Nasrallah e alertou Israel de que ele só sofreria mais à medida que a guerra continua.