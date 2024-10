Parlamento de Israel bane agência da ONU para refugiados palestinos

O Parlamento de Israel aprovou o banimento da agência da ONU para refugiados palestinos (UNRWA, na sigla em inglês) de seu território nesta segunda-feira (28). "Funcionários da UNRWA envolvidos em atividades terroristas contra Israel precisam ser responsabilizados. Como evitar uma crise humanitária é também essencial, auxílio humanitário precisa continuar disponível em Gaza agora e no futuro", afirmou o gabinete do primeiro-ministro israelense, Benjamin Netanyahu, em perfil no X.

O diretor da agência, Philippe Lazzarini, disse que a decisão "vai apenas aprofundar o sofrimento dos palestinos, especialmente em Gaza". Já o conselheiro de imprensa da organização, Adnan Abu Hasna, afirmou à rede Al Jazeera — também banida de Israel — que a proibição de operações da agência é uma "escalada sem precedentes" que significará o colapso da oferta de ajuda humanitária na área.

A UNRWA foi criada em 1949, começou a operar em 1950 e emprega dezenas de milhares de pessoas e providencia serviços de educação, saúde e ajuda humanitária a milhões de palestinos na Faixa de Gaza, Cisjordânia, Jordânia, Líbano e Síria.

Sua fundação estava diretamente ligada à necessidade de providenciar auxílio a palestinos deslocados pelos conflitos que terminaram pelo estabelecimento do Estado de Israel. Há hoje cerca de 5,9 milhões de palestinos considerados refugiados — a grande maioria deles está em nações do Oriente Médio.

Embate

As tensas relações entre Israel e a UNRWA são hoje um dos pontos mais agudos da crise mais ampla de Tel Aviv com as Nações Unidas. Israel acusou a agência da ONU de possuir no seu quadro de funcionários pessoas que participaram dos ataques do Hamas no dia 7 de outubro de 2023, que desencadearam a guerra na Faixa de Gaza, hoje amplificada para o Oriente Médio como um todo.

Segundo Tel Aviv, 190 teriam algum elo com o Hamas, e 12 estariam envolvidos de alguma forma nos atentados de outubro. Em agosto, a UNRWA demitiu 9 funcionários afirmando que eles poderiam ter vínculo com os ataques. "Para nove pessoas, as evidências foram suficientes para concluir que elas podem ter tido envolvimento nos ataques de 7 de outubro", disse na ocasião Farhan Haq, o porta-voz adjunto da ONU. Os funcionários em questão foram demitidos.

Um comandante do Hamas no Líbano morto em setembro por um ataque aéreo israelense seria empregado pela organização, e outro comandante, morto em Gaza neste mês, havia se infiltrado como funcionário de ajuda humanitária. A acusação gerou suspeição de parte da comunidade internacional em relação à imagem da UNRWA, e vários dos principais doadores da agência, entre eles os EUA e países europeus, anunciaram a suspensão de contribuições.