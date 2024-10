O presidente russo, Vladimir Putin, presidiu nesta quinta-feira (24), a sessão de encerramento da Cúpula do Brics de economias em desenvolvimento. Ele enalteceu o papel da Rússia como contrapeso dos EUA, e disse que todos os integrantes do bloco econômico "compartilham aspirações e valores semelhantes e uma visão de uma nova ordem global democrática".

A cúpula contou com a presença de 36 países, destacando o fracasso dos esforços liderados pelos EUA para isolar a Rússia.O governo russo pressionou especificamente pela criação de um novo sistema de pagamento que ofereceria uma alternativa à rede global de mensagens bancárias SWIFT, e permitiria que Moscou driblasse as sanções ocidentais e negociasse com parceiros.O presidente da China, Xi Jinping, enfatizou o papel do bloco em garantir a segurança global. Xi observou que a China e o Brasil apresentaram um plano de paz para a Ucrânia e buscaram reunir apoio internacional mais amplo., que realizou uma série de reuniões bilaterais à margem da cúpula,, que está fazendo sua primeira visita à Rússia em mais de dois anos. A viagem de Guterres a Kazan não agradou as lideranças ucranianas. Fonte: Associated Press.